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У п’яти громадах Полтавщини через епідеміологічну ситуацію школи перейшли на дистанційне навчання
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У п’яти громадах Полтавщини через епідеміологічну ситуацію школи перейшли на дистанційне навчання

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Школи Полтавщини перейшли на дистанційку
Фото: Суспільне Полтава

В Полтавській області в кількох громадах вирішили змінити освітній процес і скасували очне навчання в школах.

Про це Суспільному повідомили в обласному департаменті освіти і науки.

Рішення про скасування навчання в школах і запровадження дистанційного тимчасове і пов’язане з поширенням гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомили в департаменті освіти.

З 5 до 9 лютого на карантині будуть у Горішньоплавнівській громаді сім закладів, в Омельницькій – 2, в Решетилівській – 1, в Семенівській – 1, у Шишацькій – 1 (до 07.02). А в Полтавському ліцеї імені Макаренка на дистанційне навчання перевели один клас.

Наприкінці січня на Полтавщині зафіксували збільшення рівня захворюваності на ГРВІ. Протягом 22-28 січня 2024-го року на Полтавщині виявили 8 234 випадки захворювання на ГРВІ. Це на 40% більше, ніж за попередній період. Про це Суспільному розповів епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза.

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