Суспільне Мовлення висловило своє обурення та розчарування матеріалом німецького суспільного телеканалу ZDF з окупованого росіянами Маріуполя.

Свою реакцію на подію компанія опублікувала ввечері 2 лютого.

Матеріал, що було опубліковано 29 січня на сайті мовника і містить відео (зокрема й живе включення) та текст власного кореспондента, очільника московського бюро ZDF Арміна Кьорпера вводить в оману аудиторію не лише щодо умов життя в окупованому місті, а й природи та наслідків російської агресії.

Попри те, що автор підкреслює, що місто було зруйновано та незаконно окуповано російськими військами, а репортаж не є підтримкою окупації, вважаємо за потрібне звернути увагу на наступні професійні порушення:

Матеріал було підготовлено з дозволу та сприяння російської окупаційної влади, тобто всупереч українському законодавству, адже знімальна група ZDF потрапила у місто через територію РФ. Цей принциповий момент мав бути озвученим у самому матеріалі: тисячі міжнародних журналістів, та насамперед українців не можуть потрапити у місто, а фраза про те, що група працює у місті "вільно", без перешкод, виглядає як запрошення іншим ЗМІ порушувати закон та співпрацювати з окупаційною владою.

Твердження автора про те, що до війни Маріуполь був переважно російськомовним містом, а трупа Драмтеатру, який зазнав бомбардування, не могла ставити вистави російською мовою, "а тепер може", звучать маніпулятивно та сприяють поширенню російської пропаганди, яка і використала наратив про пригноблення російськомовних громадян в Україні для виправдання вторгнення та подальшої окупації.

Припущення автора про те, що переважна більшість жителів міста підтримують Росію, а не Захід, є маніпуляцією, адже Росія не просто піддає репресіям жителів окупованих територій. Вона влаштувала так звану фільтрацію серед жителів, які намагалися евакуюватися, незаконно затримуючи та піддаючи жорстоким тортурам тих, хто "співпрацював" з Україною: державних службовців, журналістів, представників громадянського суспільства.

Твердження автора про те, що він "не бачив" у Маріуполі спротиву, без згадки вище наведених фактів спотворює картину і створює враження, що жителі цілком підтримують російську окупацію та примусову русифікацію.

Картина "відбудови" міста окупантами, які його ж і зруйнували, є не лише неповною, а й перекрученою. Відомі факти, де жителям міста нове житло пропонують у кредит і на умовах російського законодавства, і це на тлі того, що тисячі жителів не мають можливості вʼїхати у місто і проконтролювати долю свого житла.

Ми поважаємо бажання професійних медіа працювати незалежно та неупереджено. Але подібні матеріали лише декларують «баланс», насправді маніпулюючи цим поняттям, та поширюють наративи російської пропаганди, сприяючи таким чином виправданню війни, воєнних злочинів та окупації. Подібні матеріали є недопустимими, тим більше з боку суспільних мовників, які вільно та незалежно працюють на території України.

Ми закликаємо ZDF дати пояснення усім згаданим порушенням, а своїй аудиторії надати ширший контекст описаним у репортажі фактам.