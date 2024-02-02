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МЗС вимагає пояснень від ZDF щодо візиту їхнього журналіста в окупований Маріуполь
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МЗС вимагає пояснень від ZDF щодо візиту їхнього журналіста в окупований Маріуполь

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МЗС вимагає пояснень від ZDF щодо візиту їхнього журналіста в окупований Маріуполь
Візит журналіста ZDF Арміна Кьорпера в Маріуполь. Фото: скрін відео, взятий із соцмережі Х Олега Ніколенка

Міністерство закордонних справ України вимагаємо пояснень від німецького мовника ZDF щодо візиту їхнього журналіста в окупований Маріуполь.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Спотворення реальності — це не журналістика. Більше того, візит керівника московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України порушив українське законодавство. Ми закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення українського законодавства може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", — наголосив Ніколенко.

Журналіст німецького мовника ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж про життя в окупованому Росією Маріуполі.

"Маріуполь – не місто-привид, я хочу це чітко заявити", — каже журналіст.

За його словами, більшість жителів міста налаштовані проросійськи. Кьорпер не згадує, що місто зруйнували російські окупанти, натомість розповідає про його відбудову. У репортажі йдеться про те, що "місто функціонує, працюють магазини та ресторани, є опалення, гаряча вода та інтернет".

"Якщо тут знову запрацює економіка, порт і так далі, то потрібні люди. І Росія, звісно, зацікавлена в поселенні тут росіян", — наголосив журналіст.

При цьому у коментарі від редакції йдеться, що "ZDF ніколи не залишав жодного сумніву, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні".

"В місті нема партизан, нема спротиву, каже Кьорпер, принаймні, він їх не бачив, тому не може підтвердити, що вони є. І це вже навіть не смішно, бо ніби ці партизани мають бігати містом прямо у нього перед камерою", — написала у Фейсбуці медіаекспертка Діана Дуцик.

За словами Посла України в Німеччині Олексія Макеєва, сюжет викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег Кьорпера з телеканалу.

"Я поділяю Ваше обурення. Знаю, що сюжет викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег пана Кьорпера з ZDF: "дас іст айне катастрофе" — сказав один із них щодо репортажу", — написав дипломат у коментарі до посту Дуцик у Фейсбуці.

Макеєв повідомив, що посольство одразу звернулося до редакції з листом про недопустимість подібних сюжетів, на що вже отримали відповідь із визнанням помилки та запевненням у повазі до територіальної цілісності України.

"Працюватимемо і надалі з редакціями, щоб у майбутньому такі випадки не повторювалися", — додав дипломат.

Коментар посла України в Німеччині Олексія Макеєва про візит журналіста ZDF у Маріуполь
Коментар посла України в Німеччині Олексія Макеєва про візит журналіста ZDF у Маріуполь. Фото: скрін посту у Фейсбуці

Раніше місто Модена в Італії скасувало дозвіл на пропагандистську виставку "Маріуполь — відродження після війни" про місто Маріуполь у російській окупації. До такого рішення спонукав український дипкорпус у зверненні.

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