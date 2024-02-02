"Справа Лієва": Посадовцю Міноборони Нахкуру обрали запобіжний захід

ВАКС обрав відстороненому в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

На посадовця поклали низку обов'язків, зокрема здачу паспортів для виїзду за кордон та носіння електронного браслета.

Водночас суд відмовив у задоволенні клопотання в частині застосування тримання під вартою з альтернативною заставою у понад 268 млн грн, про що просив прокурор.

Тоомас Нахкур є одним із п’яти підозрюваних у справі про ймовірне розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

2 лютого міністр оборони Рустем Умєров відсторонив від виконання службових обов'язків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО Тоомаса Нахкура.

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу".

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Правоохоронці задокументували дані та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зокрема, підозру отримали:

колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал";

представник іноземної комерційної структури.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.