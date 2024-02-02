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Умєров відсторонив керівника одного з департаментів Міноборони через підозру в "справі Лієва"
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Умєров відсторонив керівника одного з департаментів Міноборони через підозру в "справі Лієва"

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Умєров відсторонив керівника одного з департаментів Міноборони через підозру в &quot;справі Лієва&quot;
Фото: Олександр Магула/Суспільне

Міністр оборони Рустем Умєров відсторонив від виконання службових обов'язків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО Тоомаса Нахкура.

Про це повідомили у Telegram-каналі відомства.

Як зазначається, відповідне рішення очільник Міноборони схвалив 1 лютого за клопотанням свого заступника Івана Гаврилюка.

"Причина відсторонення — оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року", — вказали у міністерстві.

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу".

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Правоохоронці задокументували дані та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зокрема, підозру отримали:

  • колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;
  • очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал";
  • представник іноземної комерційної структури.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

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