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Підозра директору Сєвєродонецької міської лікарні: яке майно, зі знайденого під час обшуку, арештували
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Підозра директору Сєвєродонецької міської лікарні: яке майно, зі знайденого під час обшуку, арештували

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Самарський районний суд Дніпра сьогодні наклав арешт на майно, яке вилучили під час обшуку 30 січня у директора Сєвєродонецької міської лікарні Романа Водяника. Клопотало про це Головне управління Нацполіції Луганської області.

Про це повідомив кореспондент Суспільного Донбас, який був присутній на засіданні суду.

Суд задовольнив клопотання частково. Як оголосили на засіданні, арешт наклали, серед іншого, на зброю та патрони, які вилучили у підозрюваного:

  • нарізний карабін Blaser R93,
  • гладкоствольну рушницю ТОЗ-34 ЕР,
  • гладкоствольну рушницю Browning,
  • нарізний карабін Browning з оптичним прицілом,
  • нарізний карабін Smith&Wesson з оптичним прицілом,
  • понад 500 патронів до мисливської зброї.

У клопотанні про арешт вилучених при обшуку 180 тисяч гривень суддя відмовив.

Суддя районного суду Дніпра
Кадр з відео: Суспільне Донбас

Напередодні, 1 лютого, суд вирішив не відсторонювати Водяника від посади і відпустити його під особисті зобов’язання. Запобіжний захід обвинувачення має намір оскаржити, повідомив начальник відділу Луганської обласної прокуратури Денис Бєлоусов.

Що відомо про справу щодо купівлі лабораторії для Сєвєродонецької лікарні

Керівника лікарні Романа Водяника підозрюють у бюджетній розтраті та привласненні — стаття 191 ч. 5 Кримінального кодексу. Влітку 2022 року Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня замовила та придбала електролабораторію за майже 3 з половиною мільйони гривень.

"Директором КПН "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" всупереч вимогам закону під час закупівлі була придбана електролабораторія, яка взагалі була не передбачена статутом", — пояснив Денис Бєлоусов. Він додав, що експертиза встановила: ціна була завищена на більш як 1,4 мільйона гривень

Роман Водяник підозри спростовує.

Кадр з відео: Суспільне Донбас
"Немає закупівлі дешевшої, ніж проводить багатопрофільна лікарня. Хай слідчі органи доведуть і нададуть хоч одну копію, хоч одне посилання на звіт, але через систему "Прозоро", де була б більш дешева закупка", — заявив він.
Роман ВодяникКНП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня"

Адвокат Водяника – Олег Погорілий, каже, надали суду дані, які спростовують висновки експертизи щодо цін на закуплене обладнання.

Кадр з відео: Суспільне Донбас
Є незадоволення в тому, що сам факт існування такого кримінального провадження в цей час. Воно ненормальне, тому що воно надумане.
Олег Погорілийадвокат

"Експертиза, яка встановила розмір, нібито, шкоди, вона теоретична. Вона не має свого підтвердження на практиці. Тому що аналогічний товар придбати за таку ціну, яку визначила експертиза, неможливо. Суду надано, слідчим надано докази того, що аналогічний товар до 2022 року, в 2021 році придбавався через систему "Прозоро", коштував дорожче. Зараз він на мільйон чи майже на 2 дорожче", — пояснив позицію захисту адвокат.

Справу про ймовірні зловживання під час закупівлі лабораторії у комунальній лікарні розслідують із вересня 2022 року, про підозру директору лікарні повідомили 30 січня 2024 року.

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