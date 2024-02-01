Директору Сєвєродонецької міської лікарні, якого підозрюють у розтраті бюджетного майна, сьогодні, 1 лютого, Самарський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід. Обвинувачення просило про тримання під вартою, суд вирішив: відпустити посадовця медзакладу під особисте зобов'язання. Також не задовольнив і клопотання відсторонити керівника лікарні від посади.

Про це повідомив кореспондент Суспільного, який був присутній на судовому засіданні.

Позиції обвинувачення, підозрюваного і захисту у справі щодо закупівлі обладнання для лікарні тимчасово окупованого міста — у матеріалі.

В чому підозрюють директора Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні

Керівника лікарні Романа Водяника підозрюють у бюджетній розтраті та привласненні — це стаття 191 ч. 5 Кримінального кодексу. Справу про зловживання під час закупівлі лабораторії у комунальній лікарні розслідують із вересня 2022 року, про підозру директору лікарні повідомили 30 січня 2024 року, розказав Суспільному Донбас начальник відділу Луганської обласної прокуратури Денис Бєлоусов.

"Директор КПН "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" всупереч вимогам закону під час закупівлі електролабораторії, яка взагалі не передбачена статутом лікарні, була придбана. Крім того, встановлено експертизою завищення ціни на більше ніж 1,4 мільйона гривень", — розказав представник прокуратури.

За словами адвоката Олега Погорілого, вартість лабораторії, що придбала лікарня, не завищена.

"Експертиза, яка встановила розмір, нібито, шкоди, — теоретична. Вона не має свого підтвердження на практиці. Тому що аналогічний товар придбати за таку ціну, яку визначила експертиза неможливо. Суду надано, слідчим надано докази того, що аналогічний товар до 2022 року в 2021 році придбавався через систему "Прозоро", коштував дорожче. Зараз він на мільйон чи майже на два дорожче. І таких цін взагалі не існує", — повідомив позицію захисту адвокат.

Романа Водяника, директора Сєвєродонецької лікарні, підозрюють у розтраті. Фото: Суспільне Донбас

Роман Водяник наполягає на своїй невинуватості.

"Де закупка, яка була дешевша? Багато експертів, багато думок. Покажіть хоч одну закупку дешевшу. ... Немає закупівлі дешевшої, ніж проводить багатопрофільна лікарня. Хай слідчі органи доведуть і нададуть хоч одну копію, хоч одне посилання на звіт, але через систему "Прозоро", де була б більш дешева закупка", — заявив Водяник.

Обвинувачення сьогодні у суду просило запобіжний захід для підозрюваного — тримання під вартою, також клопотали і про збільшення застави — через "незадекларовані кошти, які не відповідають доходам" керівника лікарні.

"Під час обшуків у особи були виявлені грошові кошти на більш ніж 10 мільйонів гривень. Чому зараз також надається правова оцінка", — розказав Денис Бєлоусов.

Суд визначив підозрюваному посадовцю інший запобіжний захід: особисте зобов'язання. Також він має "утримуватися від спілкування зі свідками, прибувати на першу вимогу і відмічатися в органах, не покидати Дніпро".

Гроші, про які каже обвинувачення, за твердженням адвоката Олега Погорілого, не особисті заощадження Романа Водяника.

"На мою думку, відсутні підстави для обрання запобіжного заходу для Романа Валерійовича у вигляді тримання під вартою, тому що — людина, яка виїхала і залишила все своє майно в Сєвєродонецьку. На сьогоднішній день слідчі вилучили всі грошові кошти, які в нього були — у сім'ї навіть, не те що в нього. В нього нема за що бігти і немає куди", — заявив захисник.

Обвинувачення із рішенням суду не погоджується, планує оскаржувати.

"Прокуратурою буде подаватися відповідна апеляційна скарга протягом визначеного строку. Будемо оскаржувати. Не згодні сьогодні з рішенням. Вважаємо, що наше обґрунтування достатнє для обрання запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою і більш м'який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам", — сказав Суспільному керівник відділу Луганської обласної прокуратури Денис Бєлоусов.

Що відомо про закупівлю Сєвєродонецької лікарні

Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня замовила та придбала влітку 2022 року лабораторію. На сайті "Прозоро" опубліковане оголошення про проведення закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, договір уклали на 3 мільйони 419, 8 тис. гривень із ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Молнія".

31 січня про розслідування та обшуки у керівника сєвєродонецької лікарні повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Він додав, що доручив начальнику Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександру Стрюку терміново відсторонити підозрюваного у корупційних діяннях від виконання посадових обов’язків до завершення слідства.

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