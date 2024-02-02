НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Поліцейські Івано-Франківщини розшукують 15-річного Павла Матвієнка
ПОЛІЦІЯРегіони

Поліцейські Івано-Франківщини розшукують 15-річного Павла Матвієнка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Поліцейські Івано-Франківщини розшукують 15-річного Павла Матвієнка
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські розшукують 15-річного Павла Матвієнка, який проживає в Надвірній на Івано-Франківщині. В обід 2 лютого хлопець пішов з тимчасового місця проживання й не повернувся.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Прикмети Павла Матвієнка:

Зріст — 175-180 см, середньої тілобудови, волосся — коротке, темне. Хлопець був одягнений в чорні штани, коротку куртку світлого кольору та чорні кросівки. Мав із собою чорну сумку через плече.

"Якщо вам відоме місце перебування зниклого, повідомте на лінію "102" або повідомляйте відділ ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87 та 79-03-23", — звертаються поліцейські.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Розбійний напад, спецоперація поліцейських, вилучення боєприпасів
На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати чоловіка за розбійний напад на жінок
На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти 15-річну дівчинку
На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти 15-річну дівчинку
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
У Солом'янському районі Києва перехожий знайшов бойову і димову гранати
У Солом'янському районі Києва перехожий знайшов дві гранати
На початок