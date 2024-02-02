Поліцейські Івано-Франківщини розшукують 15-річного Павла Матвієнка

Поліцейські розшукують 15-річного Павла Матвієнка, який проживає в Надвірній на Івано-Франківщині. В обід 2 лютого хлопець пішов з тимчасового місця проживання й не повернувся.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

Прикмети Павла Матвієнка:

Зріст — 175-180 см, середньої тілобудови, волосся — коротке, темне. Хлопець був одягнений в чорні штани, коротку куртку світлого кольору та чорні кросівки. Мав із собою чорну сумку через плече.

"Якщо вам відоме місце перебування зниклого, повідомте на лінію "102" або повідомляйте відділ ювенальної превенції Нацполіції в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (97) 98 32 132, +380 (67) 497 17 87 та 79-03-23", — звертаються поліцейські.

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