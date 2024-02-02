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В Іршавській громаді на Закарпатті всі дитсадки закривають на карантин, а в Рахові школи йдуть на дистанційне навчання
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В Іршавській громаді на Закарпатті всі дитсадки закривають на карантин, а в Рахові школи йдуть на дистанційне навчання

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В Іршавській громаді на Закарпатті всі дитсадки закривають на карантин, а в Рахові школи йдуть на дистанційне навчання
Фото ілюстративне: УНІАН

З 5 лютого у всіх дошкільних навчальних закладах та двох школах Іршавської громади запровадили карантин. Також всі школи в Рахівській громаді перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомили на сторінці Іршавської міської ради у Facebook.

За результатами засідання комісії ТЕБ та НС Іршавської ТГ було вирішено ввести карантин з 5 по 18 лютого в закладах дошкільної освіти Іршавської територіальної громади. Також у зв'язку із зростанням рівня захворюваності перевесли на дистанційну форму навчання Іршавський ліцей № 1 та Брідський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

"Продовжити роботу всім іншим закладам загальної середньої освіти Іршавської ТГ, за умов дотримання епідемічних вимог (засоби захисту, дезінфекції, термометрії, тощо), керівникам закладів освіти проводити щоденний моніторинг кількості захворюваності у закладах", — йдеться у повідомленні.

Також, у зв’язку з ростом захворюваності на ГРВІ, всі школи Рахівської громади з 5 лютого переведуть на дистанційну форму навчання. Про це повідомили на сайті Рахівської міської ради.

"Причиною цього рішення є зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип", — йдеться у повідомленні.

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