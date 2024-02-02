У Хмельницькому пройшла традиційна акція "Поверніть Героїв з полону"

Сорок українців стали учасниками 77 акції "Поверніть Героїв з полону", яка пройшла сьогодні, 2 лютого, в Хмельницькому. Це — рідні військовополонених, безвісти зниклих і містяни, які прийшли задля їх підтримки, розповіла Суспільне Хмельницький координаторка акції Леся Стебло.

Учасниця акції Таїса, чекає нареченого, який разом зі своїми побратимами тримали оборону Маріуполя і вже двадцятий місяць перебуває в російському полоні.

Хмельничанка Таїса двадцятий місяць чекає на повернення з російського полону нареченого. Фото: Суспільне Хмельницький

Ще одна учасниця — Катерина — чекає свого чоловіка, який вже десять з половиною місяців, як зник безвісти на Луганському напрямку.

Акція "Поверніть Героїв з полону" у Хмельницькому, 2 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

Харків’янка Поліна прийшла на акцію "Поверніть Героїв з полону" в Хмельницькому, щоб підтримати рідних військовополонених і безвісти зниклих.

"Я хочу довести своїм одноліткам, підліткам, що неважливо, чи є в тебе родичі-полонені, чи є в тебе хтось із військових, друзів. Ми – українці, ми маємо один одного підтримувати, для кожного з нас це має бути дуже важливо", — каже дівчина.

Харків'янка Поліна прийшла на акцію в Хмельницькому підтримати рідних військовополонених і безвісти зниклих. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів координаторки акції Лесі Стебло, вони просять хмельничан робити фото їхньої акції та розповідати про неї у своїх соцмережах з хештегом "Поверніть Героїв з полону".

"Таким чином кожен небайдужий може нам допомогти боротися за наших українських громадян", — говорить Леся Стебло.

Акція "Поверніть Героїв з полону" у Хмельницькому, 2 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

Наступну акцію, зі слів її координаторки, планують провести у Хмельницькому через тиждень, 9 лютого.

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