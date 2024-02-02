Жителі Одеси заборгували за комунальні послуги понад три мільярди гривень

На початок 2024 року борги одеситів за комунальні послуги становлять понад три мільярди гривень. Найбільше заборгованості — за тепло та електроенергію.
Про це 2 лютого на брифінгу розповів директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.
За його словами, борги за комуналку виросли до катастрофічного рівня. Наразі вони такі:
- 1,5 млрд грн — за теплопостачання перед КП "Теплопостачання м. Одеси" ;
- 1,1 млрд грн — за електроенергію перед ТОВ "ООЕК";
- 0,5 млрд грн — за водопостачання та водовідведення перед філією "Інфоксводоканал";
- 200 млн грн — за розподіл газу перед АТ "Одесагаз";
- 355,6 млн грн — за утримання будинків перед ЖКСами.
Великі суми заборгованості за комунальні послуги впливають на систему житлово-комунального господарства, додав посадовець. У такому випадку важко підтримувати інженерні мережі у справному стані, розраховуватись із постачальниками матеріалів, запасних частин та інших необхідних матеріалів.
У міськраді закликали вчасно оплачувати комунальні послуги та погасити борги. У разі фінансових проблем — можна звернутись за матеріальною допомогою до департаменту праці та соцполітики міськради щодо погашення заборгованості за комуналку або оформити субсидію.
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