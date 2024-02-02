Жителі Одеси заборгували за комунальні послуги понад три мільярди гривень

На початок 2024 року борги одеситів за комунальні послуги становлять понад три мільярди гривень. Найбільше заборгованості — за тепло та електроенергію.

Про це 2 лютого на брифінгу розповів директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

За його словами, борги за комуналку виросли до катастрофічного рівня. Наразі вони такі:

1,5 млрд грн — за теплопостачання перед КП "Теплопостачання м. Одеси" ;

1,1 млрд грн — за електроенергію перед ТОВ "ООЕК";

0,5 млрд грн — за водопостачання та водовідведення перед філією "Інфоксводоканал";

200 млн грн — за розподіл газу перед АТ "Одесагаз";

355,6 млн грн — за утримання будинків перед ЖКСами.

Великі суми заборгованості за комунальні послуги впливають на систему житлово-комунального господарства, додав посадовець. У такому випадку важко підтримувати інженерні мережі у справному стані, розраховуватись із постачальниками матеріалів, запасних частин та інших необхідних матеріалів.

У міськраді закликали вчасно оплачувати комунальні послуги та погасити борги. У разі фінансових проблем — можна звернутись за матеріальною допомогою до департаменту праці та соцполітики міськради щодо погашення заборгованості за комуналку або оформити субсидію.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області