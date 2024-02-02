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Угорські фермери організують протести на кордоні з Україною через імпорт зерна
КордонУгорщинаЗерноСвітЕкономіка

Угорські фермери організують протести на кордоні з Україною через імпорт зерна

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Пункт пропуску "Чоп-Захонь"
Вантажний автомобіль у пункті пропуску "Чоп-Захонь" Закарпатська область, 25 лютого 2020 р. Фото ілюстративне/УНІАН

Угорські фермери готуються провести акцію на кордоні з Україною біля міста Захонь проти рішення Єврокомісії, яке дозволяє безмитний імпорт українських культур ще на рік.

Про це заявив керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб, повідомляє Telex.

За його словами, акція відбудеться 9 лютого. Фермери невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до Європи, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої, як заявляють в Асоціації "не відповідає ніяким вимогам ЄС".

У Magosz заявили, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо безмитної торгівлі з Україною "не пропонує жодних рішень" у питанні українського зерна.

"В нинішній ситуації угорські фермери все ще можуть покладатися тільки на уряд, тому Угорщина збереже національну заборону на імпорт продукції з України до тих пір, поки не буде знайдено рівноцінне міжнародне рішення", — написав міністр у Facebook.

Польські фермери знову збираються блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною з 9 лютого по 10 березня. Вони незадоволені рішенням Єврокомісії, яка запропонувала продовжити до середини 2025 року безмитний режим експорту з України.

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