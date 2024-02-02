На Житомирщині підозрюють двох директорів агрофірм та приватного підприємця у привласненні 6,5 мільйонів гривень в рамках державної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". Схему заволодіння грошима реалізували на вирощуванні горіхового саду.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, слідство встановило, що схему протиправного заволодіння державними грошима розробив директор приватного товариства. Восени 2020 року він на партнерських умовах з іншим керівником підприємства висадили саджанці горіхів у Звягільському районі на Житомирщині. А через пів року організатор, аби заволодіти бюджетними коштами, крім партнера по горіховому саду, залучив знайомого і оформив на нього підприємницьку діяльність.

"Підозрювані склали фіктивні документи про вартість купівлі-продажу понад 20 тисяч саджанців горіхів та суму нібито оплачених робіт з висадження дерев. На підставі документів з недостовірними відомостями одержали від держави кошти як часткове відшкодування за придбані саджанці та виконані роботи. Загальна сума одержаної неправомірним способом допомоги становила 6,5 мільйонів гривень", — розповіла Тетяна Гоша.

За її інформацією, ці гроші учасники схеми легалізували через підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців і використали для власних потреб.

Як повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик, схему заволодіння коштами з бюджету придумав аграрій, 41-річний житель міста Баранівка. До цього залучив своїх знайомих: 23-річного земляка та 74-річного жителя Чернівців. Відповідно до договору про партнерство та співробітництво між двома агропідприємствами, підприємство з Чернівців мало передати агротовариству з Житомирщини понад 20 тисяч сортових щеплених саджанців грецького горіха, а інше — надати землю для їх засадження.

"Директори агрофірм укладають фіктивну документацію щодо постачання саджанців горіху, який фактично вже висаджений на 197 гектарах землі у Звягельському районі. Для отримання фінансової підтримки розвитку садівництва підприємці подають фіктивні документи до компетентного органу", — сказала Вікторія Дубовик.

Вікторія Дцбовик. ГУНП в Житомирській області

Загалом правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків на території Київської, Хмельницької, Житомирської та Чернівецької областей. Під час слідчих дій вилучили автівки, мобільні телефони, документацію та чорнові записи, а також комп’ютерну техніку.

Усім трьом чоловікам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

частина 5 статті 191 ;

; частина 1 статті 366 .

. організатору групи повідомили про підозру за частиною 1 статті 209 .

У межах кримінального провадження правоохоронці наклали арешт на житловий будинок організатора угруповання та його частку корпоративних прав у статутному капіталі товариства.

Фото: ГУНП в Житомирській області

Фото: ГУНП в Житомирській області

Фото: ГУНП в Житомирській області

Фото: ГУНП в Житомирській області

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