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За два роки війни в Одесі зазнали пошкоджень 242 житлових будинки та 694 квартири
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За два роки війни в Одесі зазнали пошкоджень 242 житлових будинки та 694 квартири

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За два роки війни в Одесі зазнали пошкоджень 242 житлових будинки та 694 квартири
Пошкоджена внаслідок атаки РФ багатоповерхівка на вул. Середній в Одесі. Фото: Одеська міська рада

За два роки повномасштабного вторгнення в Одесі зафіксували 242 пошкоджених житлових будинки та 694 квартири.

Про це 2 лютого розповів директор міського Департаменту комунального господарства Леонід Гребенюк.

Він зазначив, що у січні 2024 року щонайменше тричі фіксувались влучання по цивільній житловій інфраструктурі міста. Після ракетно-дронової атаки 24 січня зафіксовано пошкодження 237 вікон у 168 квартирах 16 будинків.

Також, за словами Леоніда Гребенюка, комунальники Одеси замінили 2527 листів пошкодженого шиферу, 246 OSB-плит та використали 20 тисяч погонних метрів плівки, якою тимчасово закривали вибиті вікна.

"Чотирьох одеських комунальників нагороджено нагородами Президента України. Я можу з гордістю сказати, що пишаюся "армією одеських комунальників", вони — герої тилу, герої комунального фронту, які самовіддано працюють не зважаючи ні на що", — сказав директор міського Департаменту комунального господарства.

За два роки війни в Одесі пошкодило 242 житлових будинки та 694 квартири
Комунальники ліквідують наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Одеська міська рада

За два роки війни в Одесі пошкодило 242 житлових будинки та 694 квартири
Комунальники ліквідують наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Одеська міська рада

За два роки війни в Одесі пошкодило 242 житлових будинки та 694 квартири
Комунальники ліквідують наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Одеська міська рада

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