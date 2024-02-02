На фронті загинув військовий з Одещини

На фронті 31 січня загинув житель селища Овідіополь Одеської області, військовий Олег Войтов. Йому було 47 років.

Про це 1 лютого повідомили в Овідіопольській селищній раді.

"Олег був мужнім воїном і патріотом, пішов боронити свою сім'ю, свою країну, свою Батьківщину і нас з вами", — йдеться у повідомленні.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював докером-механізатором бригади 202/3 контейнерного термінала порту "Чорноморськ", повідомили у МТП "Чорноморськ" Контейнерний Термінал.

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