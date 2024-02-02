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Двом помічникам керівників виправних колоній Івано-Франківщини повідомили підозри — ДБР
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Двом помічникам керівників виправних колоній Івано-Франківщини повідомили підозри — ДБР

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Двом помічникам керівників виправних колоній Івано-Франківщини повідомили підозри — ДБР
Ілюстративне фото: УНІАН

Двом помічникам керівників виправних колоній Івано-Франківщини повідомили підозри. Чоловіків підозрюють у нелегальному продажу виготовленої ув'язненими продукції.

Про це інформують на Facebook-сторінці територіального управління ДБР у Львові.

В одній з виправних колоній ув'язнені майстрували печі-буржуйки, в іншій — набори для гри у шахи та нарди.

Двом помічникам керівників виправних колоній Івано-Франківщини повідомили підозри — ДБР
Фото: Facebook/Теруправління ДБР у Львові

"До помічників звернувся підприємець з пропозицією гуртової закупівлі їхньої продукції. Фігуранти запропонували придбати все за готівку, без укладення офіційних угод", — йдеться у дописі.

Двом помічникам керівників виправних колоній Івано-Франківщини повідомили підозри — ДБР
Фото: Facebook/Теруправління ДБР у Львові

Слідчі ДБР затримали підозрюваних під час отримання грошей. Один з помічників отримував 114 тисяч гривень, другий — 160 тисяч гривень.

Двом працівникам виправних колоній повідомили підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років.

Слідчі подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та усунення від роботи. Окрім того, вони з'ясовують, чи причетні до корупційних справ інші працівники колоній.

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