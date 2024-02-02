Уперше в обласному госпіталі ветеранів війни провели церемонію одруження. 1 лютого військовослужбовець Ярослав Донець побрався із коханою Тетяною Кричковською. Чоловік отримав мінно-вибухову травму спинного мозку та наразі проходить лікування на Рівненщині.

Молодята розповіли Суспільному, що вони давно мріяли про шлюб, однак повномасштабне вторгнення відтермінувало їхні плани.

Тетяна Кричковська родом з Одеси, військовий Ярослав Донець — із Сумщини. Вони познайомилися у 2021 році. Одружитися планували ще до повномасштабного вторгнення. Втім через військову службу Ярослава, вирішили весілля відкласти.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

У Збройних силах України чоловік з 2019 році. Штурмовик отримав мінно-вибухову травму спинного мозку на Запоріжжі. У обласний госпіталь військовий потрапив два місяці тому і запропонував Тетяні одружитися у медзакладі.

"Він дуже добрий, завжди показує, як мене цінує і любить. Не завжди говорить, але показує це ставленням. Він сам подзвонив, сказав, що отримав поранення. Я на той момент не знала, що воно важке. Одразу зібрала валізи — й до нього приїхала. Якраз він був після операції. Мене пустили в реанімацію. Звісно, як побачила, була шокована. Лікарі нічого не казали, був стан стабільно важкий. Він, як я прийшла, одразу повернувся до тями", — розповіла дружина.

Фото: Суспільне Рівне

Військовослужбовець поділився, що, попри травму, щасливий, бо має кохану. Мріє про швидке одужання:

"Давно хотів одружитися, ось настав цей час, цей момент. Плани на майбутнє — стати на ноги. Травма важка. Прогнозів ніхто не дає, але думаю, що все буде добре".

Фото: Суспільне Рівне

Закохані стали першими, хто одружився у стінах обласного госпіталю ветеранів війни.

"Перше у нашому закладі одруження. Бажаю вам пройти цей шлях, він у вас не найлегший, але все вийде, бо ви готові до цього. Любові, взаєморозуміння, взаємоповаги, щастя, одужання, отримувати задоволення від життя", — побажала молодим заступниця начальника госпіталю з медчастини Оксана Киричук.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Привітати подружжя з весіллям прийшли медперсонал та пацієнти госпіталю.

Фото: Суспільне Рівне

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