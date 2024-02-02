У Мукачеві прощатимуться із загиблим захисником Сергієм Герасименком

У Мукачеві 5 лютого прощатимуться із полеглим на війні захисником 43-річним Сергієм Герасименком.
Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.
Чин похорону та прощання з військовослужбовцем відбудеться о 12:00 у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері.
"Військовослужбовець частини А4821 солдат Сергій Герасименко загинув 14 січня 2024 року, захищаючи Батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога", — йдеться у повідомленні.
Вічна та світла пам'ять захиснику!
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