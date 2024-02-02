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У Кременчуці відкрили меморіальну дошку Герою України Максиму Кагалу
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У Кременчуці відкрили меморіальну дошку Герою України Максиму Кагалу

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Максим Кагал
Дошка Максиму Кагалу. Фото: Суспільне Полтава

2 лютого у Кременчуці відкрили меморіальну дошку Герою України, азовцю Максиму Кагалу. Її встановили на фасаді гімназії № 3, де він навчався.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Хто такий Максим Кагал

Старший лейтенант Максим Кагал народився 5 липня 1991-го у Кременчуці. У 2015 році брав участь в АТО. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з побратимами у складі "Азову" боронив Маріуполь. Був командиром взводу.

У Кременчуці відкрили меморіальну дошку Герою України Максиму Кагалу
У Кременчуці відкрили меморіальну дошку Герою України Максиму Кагалу. Фото: Суспільне Полтава

На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні, друзі та побратими загиблого бійця.

"Спочатку «повномаштабки» він був в Маріуполі, виконував свій обов’язок по захисту суверенітету нашої держави. Максим удостоєний звання Героя України і «Золотої Зірки». Я пишаюся своєю дитиною", — сказала мама воїна Тетяна Кагал.

У Кременчуці відкрили меморіальну дошку Максиму Кагалу
У Кременчуці відкрили меморіальну дошку. Фото: Суспільне Полтава

Рішення про встановлення дошки ухвалили 18 січня цього року члени виконавчого комітету Кременчуцької міськради. Облаштували її за спонсорські кошти.

"Я працюю в цьому навчальному закладі вже з 1982 року і знала його ще з першого класу, але безпосередньо з п’ятого по дев’ятий я в нього була вчителем математики. Це взагалі дитя було, як сонечко, доброзичливий і до однокласників і вимогливий до себе", —розповіла директорка гімназії Наталія Куліш.

Як загинув Максим Кагал

Максим Кагал поліг 25 березня у Маріуполі Донецької області, повідомляв раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Тіло бійця тривалий час перебувало на "Азовсталі". Повернути його додому вдалося під час обміну. 5 січня 2023-го року з Максимом попрощалися у Києві. Після цього тіло воїна кремували та поховали у Кременчуці на Алеї Героїв Свіштовського кладовища.

2 квітня 2022-го президент України підписав указ про присвоєння Максиму Кагалу звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

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