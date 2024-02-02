Що відомо про вибухи у Криму та Севастополі 31 січня

Перед знищенням катера "Івановєц" у ніч на 1 лютого по військових об'єктах Криму було завдано масований удар. Так, 31 січня в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа. Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет. Попередньо, ніхто не постраждав. За його словами, у садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків 12 будівель.

У той самий день командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив вибухи на аеродромі "Бельбек" окупованого Криму ввечері 31 січня.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що робота українських Сил оборони в окупованому Криму протягом 31 січня була результативною, що визнала сама російська сторона. Україна повертає свої території, а для цього має "вичистити" їх від окупантів.