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Удар по аеродрому "Бельбек" у Криму 31 січня: пошкоджено щонайменше три російські літаки — Ігнат
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Удар по аеродрому "Бельбек" у Криму 31 січня: пошкоджено щонайменше три російські літаки — Ігнат

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Вибухи на аеродромі Бельбек, 31 січня 2024 року
Вибухи на аеродромі Бельбек, 31 січня 2024 року. Фото: Telegram/Труха

Під час атаки Сил оборони України по аеродрому "Бельбек" окупованому Криму 31 січня не лише був знищений особовий склад російських військ, а й уражено щонайменше три літаки ЗС РФ.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, вже опубліковано супутникові знімки, які це підтверджують.

Супутниковий знімок аеродрому "Бельбек", окупований Крим 31 січня 2024 року
Супутниковий знімок аеродрому "Бельбек", окупований Крим 31 січня 2024 року. Фото: Sentinel

"Найкраще підтвердження — це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще найкраще підтвердження — це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад був знищений", — зазначив Ігнат.

Що відомо про вибухи у Криму та Севастополі 31 січня

Перед знищенням катера "Івановєц" у ніч на 1 лютого по військових об'єктах Криму було завдано масований удар. Так, 31 січня в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа. Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет. Попередньо, ніхто не постраждав. За його словами, у садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків 12 будівель.

У той самий день командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив вибухи на аеродромі "Бельбек" окупованого Криму ввечері 31 січня.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що робота українських Сил оборони в окупованому Криму протягом 31 січня була результативною, що визнала сама російська сторона. Україна повертає свої території, а для цього має "вичистити" їх від окупантів.

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