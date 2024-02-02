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Більш як 500 родин отримали житло за програмою "єВідновлення"
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Більш як 500 родин отримали житло за програмою "єВідновлення"

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євідновлення
"єВідновлення", ілюстративне фото. Колаж: Суспільне Запоріжжя

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що вже понад 500 сімей, чиї оселі були пошкоджені через російську агресію, отримали нове помешкання через державну програму "єВідновлення".

Про це він розповів у своєму Telegram.

Найбільше житла купили в Києві та області, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях. 75% громадян придбали за житловий сертифікат квартири, а решта 25% — приватні будинки. Середня сума сертифіката становила 2,2 мільйона гривень.

"Якщо війна знищила ваше житло, відкривайте Дію, розділ єВідновлення і повідомте про пошкодження. Комісія при органі місцевої влади визначить суму сертифіката. Він діє протягом 5 років, за нього можна купити квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість", — нагадав Федоров громадянам.

У середині січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що за програмою "єВідновлення" вже понад 35 тисяч українських родин, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни, отримали від держави виплати на 3,2 мільярда гривень.

Що відомо про програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

З травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.

Послугу "єВідновлення" розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

10 травня 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило у Дії послугу "єВідновлення". Українці можуть подати заяву на порталі та отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

12 травня 2023 року уряд визначив, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати українці, чиє житло отримало незначні пошкодження через повномасштабне вторгнення РФ, становить 200 тисяч гривень.

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