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У Бучанській громаді встановили п'ятиметровий монумент-тризуб
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У Бучанській громаді встановили п'ятиметровий монумент-тризуб

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Тризуб
У Бучанській громаді встановили п'ятиметровий Тризуб. Фото: Анатолій Федорук / Facebook

П'ятиметровий металевий Тризуб встановили при в'їзді до Бучанської громади на Київщині.

Про це повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

За його словами, ініціатором встановлення монументу став Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Офіційне відкриття відбудеться пізніше, коли облаштують територію. Його спорудили по Варшавській трасі на в'їзді до громади.

У Бучанській громаді встановили п'ятиметровий Тризуб
У Бучанській громаді встановили п'ятиметровий Тризуб. Фото: Анатолій Федорук / Facebook

"Тризуб — це оберіг нашої громади, кожної домівки, кожної сім'ї. Тож нехай він боронить нас від ворога", — написав Федорук.

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