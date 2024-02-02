В Ірпені Київської області у п'ятницю, 2 лютого, попрощалися з 18-річним бійцем бригади "Азов" Національної гвардії України Артемом Новачуком. Він загинув 27 січня від уламкового поранення під час гранатометного обстрілу позицій у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

На площі біля міської ради зібралися близько сотні людей — рідні, побратими, друзі та ті, хто особисто не знав загиблого військового, передає кореспондентка Суспільного Влада Колодій.

Присутні вшанували Артема хвилиною мовчання та молитвою.

Прощання з загиблим 18-річним бійцем Артемом Новачуком на площі біля Ірпінської міської ради. Київська область, 2 лютого 2024 рік. Фото: Влада Колодій/Суспільне

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Артему Новачуку було лише 16 років. Однак він вирішив дочекатися свого повноліття, щоб піти на службу в бригаду "Азов", розповів друг і побратим Костянтин Ковач.

Люди з квітами прийшли на прощання з загиблим 18-річним Артемом Новачуком. Ірпінь, Київська область, 2 лютого 2024 рік. Фото: Влада Колодій/Суспільне

"Спочатку ми разом вступили в одну воєнізовану громадську організацію. Потім для себе вирішили, що коли нам виповниться 18 років, вступимо в лави бригади "Азов". Пройшли курс базової підготовки і потім вирушили в зону бойових дій. Разом були в зоні бойових дій і не могли не підтримувати один одного. Він для мене брат", — згадує Костянтин.

Після церемонії прощання в Ірпені Артема Новачука повезли в Хмельниччину, де він народився і де його поховають.