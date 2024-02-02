В Ірпені Київської області у п'ятницю, 2 лютого, попрощалися з 18-річним бійцем бригади "Азов" Національної гвардії України Артемом Новачуком. Він загинув 27 січня від уламкового поранення під час гранатометного обстрілу позицій у Сєвєродонецькому районі Луганської області.
На площі біля міської ради зібралися близько сотні людей — рідні, побратими, друзі та ті, хто особисто не знав загиблого військового, передає кореспондентка Суспільного Влада Колодій.
Присутні вшанували Артема хвилиною мовчання та молитвою.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Артему Новачуку було лише 16 років. Однак він вирішив дочекатися свого повноліття, щоб піти на службу в бригаду "Азов", розповів друг і побратим Костянтин Ковач.
"Спочатку ми разом вступили в одну воєнізовану громадську організацію. Потім для себе вирішили, що коли нам виповниться 18 років, вступимо в лави бригади "Азов". Пройшли курс базової підготовки і потім вирушили в зону бойових дій. Разом були в зоні бойових дій і не могли не підтримувати один одного. Він для мене брат", — згадує Костянтин.
Після церемонії прощання в Ірпені Артема Новачука повезли в Хмельниччину, де він народився і де його поховають.