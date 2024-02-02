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У Рівному попрощалися із матросом Миколою Кухарцем
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Рівному попрощалися із матросом Миколою Кухарцем

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У Рівному на майдані Незалежності 2 лютого попрощалися із 46-річним матросом Миколою Кухарцем.

Ким був Микола Кухарець

За інформацією Рівнеради, чоловік народився у Рівному, електрик за фахом. Працював на різних роботах, зокрема й за кордоном.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік хотів піти добровольцем у ЗСУ, але у територіальному центрі комплектування йому відмовили.

Мобілізували Миколу Кухарця в листопаді 2022 року. Він пройшов військові навчання у Великій Британії, потім — фронт.

Загинув Микола Кухарець 22 грудня 2023 року в бою на Херсонщині.

У Рівному попрощалися із матросом Миколою Кухарцем
Фото: Суспільне Рівне

Яким захисника запам'ятали рідні та знайомі

"Є таке слово — трудяга, от він був дуже працьовитий і дуже швидкий. Постійно не сидів на місці, допомагав іншим. Це була дуже хороша людина. Він завжди усміхався, що б не сталося: добре чи погане. Завжди з хорошим настроєм, з оптимізмом. В останній телефонній розмові сказав: «Я так чекаю відпустку. Дуже хочу прийти, всіх вас побачити й ми обов'язково переможемо»", — розповіла колега загиблого військового Ольга Бородавко.

У Рівному попрощалися із матросом Миколою Кухарцем
Ольга Бородавко. Фото: Суспільне Рівне

Знайома загиблого Миколи Кухарця Уляна Білоус зазначила:

"Це моєї колеги син. Він хоч і не був нашим працівником, але приходив часто на допомогу. Особливо як почалася війна, приходив і допомагав закладу з влаштуванням бомбосховища. Ми його дуже любили та поважали, і маму його теж ".

У Рівному попрощалися із матросом Миколою Кухарцем
Уляна Білоус. Фото: Суспільне Рівне

Поховали військовослужбовця на кладовищі Нове у Рівному.

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