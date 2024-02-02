У Рівному попрощалися із матросом Миколою Кухарцем

У Рівному на майдані Незалежності 2 лютого попрощалися із 46-річним матросом Миколою Кухарцем.
Ким був Микола Кухарець
За інформацією Рівнеради, чоловік народився у Рівному, електрик за фахом. Працював на різних роботах, зокрема й за кордоном.
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік хотів піти добровольцем у ЗСУ, але у територіальному центрі комплектування йому відмовили.
Мобілізували Миколу Кухарця в листопаді 2022 року. Він пройшов військові навчання у Великій Британії, потім — фронт.
Загинув Микола Кухарець 22 грудня 2023 року в бою на Херсонщині.
Яким захисника запам'ятали рідні та знайомі
"Є таке слово — трудяга, от він був дуже працьовитий і дуже швидкий. Постійно не сидів на місці, допомагав іншим. Це була дуже хороша людина. Він завжди усміхався, що б не сталося: добре чи погане. Завжди з хорошим настроєм, з оптимізмом. В останній телефонній розмові сказав: «Я так чекаю відпустку. Дуже хочу прийти, всіх вас побачити й ми обов'язково переможемо»", — розповіла колега загиблого військового Ольга Бородавко.
Знайома загиблого Миколи Кухарця Уляна Білоус зазначила:
"Це моєї колеги син. Він хоч і не був нашим працівником, але приходив часто на допомогу. Особливо як почалася війна, приходив і допомагав закладу з влаштуванням бомбосховища. Ми його дуже любили та поважали, і маму його теж ".
Поховали військовослужбовця на кладовищі Нове у Рівному.
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