Майже 200 споживачам у Чернівецькій області відімкнули електропостачання через борги. Найбільше таких боржників – у місті Чернівці. Водночас сьогодні у майже 30 будинках, де жителі сплатили заборгованість, подачу електрики відновлять.

Про це повідомили у Telegram обленерго.

Де відключали електропостачання

29 січня вступила в дію постанова, яка скасувала мораторій на відстрочку боргу за комунальні послуги. За перші десять днів обленерго відключило 173 споживачів, які мали борг: 108 з них – у Чернівцях, решта – на Заставнівській та Кіцманській дільницях.

Які відключення запланували

З понеділка, 5 лютого, за борги продовжать відключати споживачів у Чернівцях, а також розпочнуть роботу по Новоселицькій та Путильській дільницях.

Скільки усього боржників

На початку січня 2024 року енергопостачальна компанія надала Обленерго списки на відключення 895 абонентів Чернівецької області (з них у Чернівцях – 417 споживачів) на загальну суму заборгованості у 15 мільйонів 745 тисяч гривень – йдеться про найбільших боржників області.

Що робити, щоб електрику не відключили за борги

Чернівецька обласна енергопостачальна компанія надіслала в Обленерго списки боржників, яким відключать електрику. Цих людей Обленерго повідомило про відключення. Проте цього можна уникнути, якщо погасити борг або ж укласти угоду про реструктуризацію боргу. Щоб людину викреслили зі списків боржників, потрібно після оплати підтвердити це у Чернівецькій обласній енергопостачальній компанії.

Якщо споживач оплатив заборгованість, слід відразу повідомили про це енергопостачальну компанію й надати їй платіжку, яка підтвердить сплату боргу. Так споживача швидше внесуть у списки на підключення або не відключатимуть.

Інформацію щодо нарахувань, оплати та боргів можна дізнатися у енергопостачальній компанії, що у Чернівцях на вулиці Пауля Целана, 6. Сall-центр компанії (0372) 5-8888-5.

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