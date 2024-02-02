"У мене немає квартири": ексдепутат Царьов відреагував на арешт нерухомості

Колишній народний депутат Олег Царьов відреагував на новину про судовий арешт на його нерухомість. Він, зокрема, сказав, що квартири у Дніпрі, яка є в списку арештованого майна, у нього немає.

Про це Царьов написав у своєму Telegram-каналі.

Інформацію про арешт майна Царьова 2 лютого опублікували на Facebook-сторінці Служби безпеки України. У дописі йдеться, що суд наклав арешт на квартиру Царьова у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також на два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає ексдепутат.

Олег Царьов написав, що СБУ отримала "гучну перемогу та відзвітувала про проведену роботу" і спростував, що є власником квартири.

"Не знаю, хто той бідолаха, чию квартиру конфіскували у Дніпрі — у мене немає квартири у Дніпрі. Ділянка у десять соток у Києві — це дачні ділянки, які нарізали депутатам, коли це було модно після перебудови, далеко в області, десь у чистому полі. Жодного разу на ній не був протягом чотирьох скликань. Тому душа не болить. А ось над арештованим моїм майном у Криму посміявся. Жартівники", — написав Царьов.

За інформацією СБУ, блокування активів колишнього нардепа дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб та уникнути подальшої конфіскації майна.

Оскільки Олег Царьов переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, наразі тривають комплексні заходи, аби притягнути його до відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).