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Фінансував збройну агресію РФ: суд арештував нерухомість екснардепа Царьова
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Фінансував збройну агресію РФ: суд арештував нерухомість екснардепа Царьова

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Царьов
Олег Царьов. Фото: hromadske

Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова. Загальна вартість майна становить майже пів мільярда гривень.

Як повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України, співробітники Управлінь у Вінницькій та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури зібрали докази причетності чоловіка до фінансування збройної агресії РФ.

Після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ та регулярно сплачує Росії податки зі свого бізнесу. Також колишній народний депутат уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі "послуги" чоловік сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

Правоохоронці повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Раніше СБУ кваліфікувала його дії за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд наклав арешт на квартиру Царьова у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також на два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов.

Блокування активів колишнього нардепа дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб та уникнути подальшої конфіскації майна, йдеться у дописі.

Оскільки Олег Царьов переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, наразі тривають комплексні заходи, аби притягнути його до відповідальності за злочини проти України.

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