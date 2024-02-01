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Німеччина збільшить військові витрати на рекордну суму
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Німеччина збільшить військові витрати на рекордну суму

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус . Фото: AP

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус розповів про збільшення військових витрат до рекордних 72 млрд євро. Він наголосив, що вперше за десятиліття було виконано вимогу НАТО витрачати щонайменше два відсотки економічного виробництва на оборону.

Про це пише видання Tagesschau, посилаючись на бюджетні дебати у Бундестазі.

Борис Пісторіус попередив, що "імперіалістичні прагнення Путіна" не закінчаться на Україні і що Путін хоче продовжувати розширювати кордони. Тому німецька підтримка України має тривати. Водночас обороноздатність Бундесверу також має бути знову розширена, підкреслив Пісторіус.

"Нам потрібен сильний Бундесвер, який також діє як стримувальний фактор", — сказав Пісторіус, наголосивши, що запобігти війні можуть лише ті, хто до неї готується.

Міністр привітав той факт, що завдяки рекордним видаткам у 72 мільярди євро вперше за десятиліття було виконано вимогу НАТО витрачати щонайменше два відсотки економічного виробництва на оборону.

"Бюджет на оборону має збільшуватися постійно", — сказав глава Міноборони ФРН.

За словами Пісторіуса, витрати на оборону становлять 2,1 відсотка економічного виробництва. Це включає мільярдні виплати зі спеціального фонду Бундесверу, який був створений після нападу Росії на Україну обсягом 100 мільярдів євро.

19 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав можливим збройний конфлікт між державами НАТО та Росією.

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