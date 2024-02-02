Лієв заявив, що йде на "публічний поліграф", аби довести свою невинуватість

Ексголова департаменту Міноборони військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександр Лієв, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів, заявив, що піде на "публічний поліграф", щоб довести свою невинуватість.

Про це Олександр Лієв написав у Facebook.

"Я запропонував і Telegram-каналу "Труха", і клубу Шабуніна-Каленюк відкрите спілкування і відповіді на всі питання щодо закупівлі боєприпасів у ТОВ "Львівський Арсенал" із моїм проходженням при цьому "поліграфа". Пропонував навіть обрати поліграфолога НАБУ, або ж будь-якого незалежного, за їх бажанням", — йдеться у дописі Лієва.

Але, за його словами, вони не погодилися: "правда їм не цікава і ніколи не була потрібною".

"Проте, я все одно вирішив пройти "поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями. Я запрошую усіх представників медіа, яким ще цікава правда, долучитися", — заявив Лієв.

Він назвав дату проведення "публічного поліграфу" — 5 лютого. Проте зазначив, що місце проведення повідомить окремо, а саме під час підтвердження акредитації представників ЗМІ.

Також Лієв опублікував перелік із семи запитань, на які готовий відповісти. Зокрема серед них: чи отримував він неправомірну вигоду, чи мав змову з керівниками "Львівського арсеналу", чи мав намір виїхати за межі України для переховування від слідства.

1 лютого голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін в ефірі радіо NV заявив, що прокурори "підрізали справу Лієва на початку" та закликав генпрокурора Андрія Костіна їх покарати. Він заначив, що суддя ВАКС відмовився задовольняти клопотання прокурора про запобіжний захід Лієву через порушення підслідності, оскільки до справи не були залучені НАБУ та САП. За його словами, наразі є два варіанти розвитку подій: хороший сценарій — передача справи в Антикорупційну прокуратуру та переоголошення підозри Лієву, що не є проблемою для законності зібраних доказів, та поганий сценарій — відмова судді визнати зібрані докази та нове розслідування від самого початку.

"Я щиро хочу вірити, що суддя прийме адекватне рішення і просто підозру перевручимо, не поховавши всю справу. Будемо бачити 5 лютого. Суддя визнав підозру обґрунтованою. Суддя після засідання в залі на камери сказав: підозра обґрунтована, доказів достатньо. Зараз просто питання в історії з підслідністю", — сказав Шабунін.

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу".

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Правоохоронці задокументували дані та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, у жовтні 2022 року фігуранти справи уклали з Міністерством оборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Постачання озброєння не відбулося, попри зобов’язання розпочати їх у грудні 2022 року. Водночас Міноборони переказало постачальнику озброєнь — компанії "Львівський арсенал" — 97% суми, передбаченої угодою.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

29 січня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) після тривалого засідання відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжний захід екскерівнику департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву.