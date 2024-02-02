Погода в Івано-Франківську й області 3 лютого

3 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують посилення вітру, хмарність з проясненнями, незначний дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці — слабка ожеледь, на дорогах місцями — ожеледиця.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень — 5-7⁰ тепла. По області вночі синоптики прогнозують від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень — 3-8⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 3-8⁰ морозу, вдень — від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.

Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

3 лютого у високогір'ї Івано-Франківської області зберігатиметься помірна сніголавинна небезпека.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube