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На фронті загинули Андрій Солощук та Сергій Філіпов з Рівненщини
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На фронті загинули Андрій Солощук та Сергій Філіпов з Рівненщини

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Загинули Андрій Солощук та Сергій Філіпов з Рівненщини
Фото з Facebook тергромад

На війні з РФ загинули військові з Рівненщини — Андрій Солощук з Гощанської громади та Сергій Філіпов з Костопільської ТГ.

Про це повідомили у Facebook місцевих громад.

Андрій Солощук

Андрій Солощук проживав у селі Садове Рівненського району. 37-річний військовий загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання від мінно-вибухової травми.

Про дату та час прощання із військовим у громаді повідомлять додатково.

Сергій Філіпов

42-річний Сергій Філіпов народився у Костополі. Навчався в школі № 5. Потому здобув професію столяр у Костопільського професійного технічного училища, займався різьбленням по дереву. Після закінчення строкової служби почав займатися підприємництвом.

19 квітня 2022 року чоловік вступив до лав ЗСУ. Воїн служив на Запоріжжі.

"Війна нас дуже зблизила, Сергій став мені як рідний брат. Він завжди йшов до кінця, до своєї мрії та мети. Він був найкращим, нам дуже його не вистачає. Під час служби він не був у ротації, бо вважав що він потрібен там", — цитують двоюрідну сестру загиблого Орисю у повідомленні Костопільської міської ради

Чоловік загинув 30 січня 2024 року, внаслідок отриманих поранень, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. В Сергія залишилися дружина Майя та донечка Сабіна, батьки Любов і Микола та брат Олександр.

Про дату та час прощання із захисником у громаді повідомлять додатково.

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