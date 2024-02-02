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У Сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим
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У Сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим

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У Сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим. Загинув чоловік у районі населеного пункту Старомайорське на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було 34 роки.

У Сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим
Фото: Суспільне Суми

Про це повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук.

Чоловік служив у протитанковому відділенні роти вогневої підтримки сил територіальної оборони Збройних сил України. 4 серпня 2023 року був призваний по мобілізації Чернігівським ТЦК СП, повідомив Руслан Флорчук.

У Сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим
Фото: Суспільне Суми

"Ми підтримати прийшли маму, яка залишилася сама. Він був неодружений, мріяв, але мрія не здійснилася. Він був електрик-електронщик, дуже гарна освіта, він був завжди залучений на роботі, трудяга був, дуже розумний, інтелектуальний, було про що поговорити з ним", — згадує чоловіка Олена, знайома родини загиблого Артема Золотарьова.

"Гарний, ввічливий колега. Працювали в "Сумиобленерго" разом на заміні лічильників. Ніколи поганого слова не скаже, допомагав чим міг, підтримував", — згадує Сергій, колега Артема.

У Сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим
Фото: Суспільне Суми

Поховали бійця на Алеї Слави Баранівського кладовища. Чоловіку було 34 роки.

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