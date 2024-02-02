У Сумах попрощалися із загиблим військовим Артемом Золотарьовим. Загинув чоловік у районі населеного пункту Старомайорське на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було 34 роки.
Про це повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук.
Чоловік служив у протитанковому відділенні роти вогневої підтримки сил територіальної оборони Збройних сил України. 4 серпня 2023 року був призваний по мобілізації Чернігівським ТЦК СП, повідомив Руслан Флорчук.
"Ми підтримати прийшли маму, яка залишилася сама. Він був неодружений, мріяв, але мрія не здійснилася. Він був електрик-електронщик, дуже гарна освіта, він був завжди залучений на роботі, трудяга був, дуже розумний, інтелектуальний, було про що поговорити з ним", — згадує чоловіка Олена, знайома родини загиблого Артема Золотарьова.
"Гарний, ввічливий колега. Працювали в "Сумиобленерго" разом на заміні лічильників. Ніколи поганого слова не скаже, допомагав чим міг, підтримував", — згадує Сергій, колега Артема.
Поховали бійця на Алеї Слави Баранівського кладовища. Чоловіку було 34 роки.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram