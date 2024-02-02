2 лютого у Луцьку попрощалися із полеглим у бою на передовій 36-річним Юрієм Царуком. Боєць загинув 27 січня біля села Ямполівка на Донеччині.

Відспівали бійця у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Прощання з Юрієм Царуком у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

Волинянин пішов служити восени минулого року. У нього залишилася маленька донька. Батьки Юрія — із Ковельського району, розповіла подруга родини Валентина Коц.

"Село Солотвин, його батько там народився, фермерував, а потім він перейняв цю справу. Восени ще посіяв, але вже не буде збирати. Жив у Луцьку, але він постійно їздив, тримав це фермерство татове, хотів продовжувати те все", — говорить жінка.

Вадлентина Коц. Фото: Суспільне Луцьк

Юрій Царук працював у лісовій галузі, закінчував Львівський лісотехнічний університет. Попрощатися із ним приїхали одногрупники із різних регіонів України.

Після відспівування полеглого у храмі, труну з його тілом пронесли головною площею міста. Люди навколішки провели його в останню путь.

Лучани прощаються з загиблим на війні Юрієм Царуком. Фото: Суспільне Луцьк

Поховали Юрія Царука на кладовищі у Гаразджі поруч із іншими загиблими за Україну захисниками.

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