Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців.

Дмитро Буц

Дмитро Буц. Фото: телеграм-канал Андрія Білоусова

6 березня 2022 року в бою поблизу Волновахи на Донеччині загинув 37-річний сержант з Кам'янського Дмитро Буц, повідомив міський голова Андрій Білоусов.

За повідомленням, Дмитро Буц народився 20 серпня 1986 року. 2005 року закінчив місцевий індустріальний технікум. Упродовж 2005-2006 років проходив строкову військову службу. У 2014-2015 роках був учасником АТО/ООС. Тривалий час працював на підприємстві "ДніпроАзот".

Поховають воїна 3 лютого на Алеї Героїв в рідному місті.

Микола Бішаров

Також стало відомо про загибель двох бійців з Кривого Рогу. Вони були працівниками підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг", повідомили на комбінаті.

Микола Бішаров. Фото: АМКР

Микола Бішаров загинув 24 січня 2024 року в боях поблизу Іванівки Харківської області. У мирному житті Микола працював формувальником ручного формування у фасонно-сталеливарному цеху ливарно-механічного заводу.

Станіслав Фролков

Станіслав Фролков. Фото: АМКР

Станіслав Фролков поліг 30 грудня 2023 року під час артилерійського обстрілу біля Білогорівки в Луганській області. Станіслав понад 20 років працював в "АрселорМіттал Кривий Ріг" електрозварником ручного зварювання в цеху ремонту енергетичного устаткування.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро