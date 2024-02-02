Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців.
Дмитро Буц
6 березня 2022 року в бою поблизу Волновахи на Донеччині загинув 37-річний сержант з Кам'янського Дмитро Буц, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
За повідомленням, Дмитро Буц народився 20 серпня 1986 року. 2005 року закінчив місцевий індустріальний технікум. Упродовж 2005-2006 років проходив строкову військову службу. У 2014-2015 роках був учасником АТО/ООС. Тривалий час працював на підприємстві "ДніпроАзот".
Поховають воїна 3 лютого на Алеї Героїв в рідному місті.
Микола Бішаров
Також стало відомо про загибель двох бійців з Кривого Рогу. Вони були працівниками підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг", повідомили на комбінаті.
Микола Бішаров загинув 24 січня 2024 року в боях поблизу Іванівки Харківської області. У мирному житті Микола працював формувальником ручного формування у фасонно-сталеливарному цеху ливарно-механічного заводу.
Станіслав Фролков
Станіслав Фролков поліг 30 грудня 2023 року під час артилерійського обстрілу біля Білогорівки в Луганській області. Станіслав понад 20 років працював в "АрселорМіттал Кривий Ріг" електрозварником ручного зварювання в цеху ремонту енергетичного устаткування.
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