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В Івано-Франківську погасили марку, присвячену 30-річчю "Укрпошти"
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В Івано-Франківську погасили марку, присвячену 30-річчю "Укрпошти"

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В Івано-Франківську погасили марку, присвячену 30-річчю &quot;Укрпошти&quot;
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

2 лютого 2024 року в Івано-Франківську погасили нову марку "Укрпошта завжди разом з вами" до 30-річчя підприємства. Її присвятили працівникам пошти. Марка є продовженням серії "Героїчні професії".

Про це Суспільному розповів керівник обласної дирекції "Укрпошти" Михайло Рудий.

Керівник Івано-Франківської обласної дирекції "Укрпошти" Михайло Рудий
Керівник обласної дирекції "Укрпошти" Михайло Рудий. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"На цій поштовій марці та поштовому блоці зображено нашу пересувну машину, яка одразу після звільнення територій нашими ЗСУ заїжджає та надає послуги. Це — продукти першої необхідності, пенсія, субсидія і соціальні різні виплати", — розповідає Михайло Рудий.

За його словами, відділення області отримали 200 тисяч таких марок. Відсьогодні вони у продажу. Вартість однієї — 30 гривень.

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