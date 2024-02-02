В Івано-Франківську погасили марку, присвячену 30-річчю "Укрпошти"

2 лютого 2024 року в Івано-Франківську погасили нову марку "Укрпошта завжди разом з вами" до 30-річчя підприємства. Її присвятили працівникам пошти. Марка є продовженням серії "Героїчні професії".

Про це Суспільному розповів керівник обласної дирекції "Укрпошти" Михайло Рудий.

Керівник обласної дирекції "Укрпошти" Михайло Рудий. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"На цій поштовій марці та поштовому блоці зображено нашу пересувну машину, яка одразу після звільнення територій нашими ЗСУ заїжджає та надає послуги. Це — продукти першої необхідності, пенсія, субсидія і соціальні різні виплати", — розповідає Михайло Рудий.

За його словами, відділення області отримали 200 тисяч таких марок. Відсьогодні вони у продажу. Вартість однієї — 30 гривень.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube