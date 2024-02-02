На світлофорах у Полтаві встановлюють блоки безперебійного живлення. Їх розміщують на перехрестях із найбільш інтенсивним рухом транспорту.
Про це 2 лютого повідомив директор підприємства "Міськсвітло" Руслан Решетило.
Безперебійне живлення встановили на 11 світлофорних об’єктах. Усього мають розмістити таких 24.
У Полтаві на світлофори встановлюють блоки безперебійного живлення: що відомо. Фото: Полтавська міська рада
"Бригада встановлює десь по три (блоки - ред.) на тиждень. Думаю, що орієнтовно протягом 2-х тижнів ми вже всі встановимо", — розповів Руслан Решетило.
Живлення встановлюють на перехрестях із найбільш інтенсивним рухом транспорту. Без електроенергії світлофори можуть працювати до 10 годин.
"Коли електропостачання відновлено, джерело живлення подає напругу на світлофор і переходить у режим підзарядки, яка триває близько двох із половиною годин", — додав Решетило.
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