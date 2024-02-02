Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру виконувачу обов'язків директора одного з комунальних підприємств. Його звинувачують у службовій недбалості.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що комунальне підприємство та товариство-підрядник уклали договір. Йшлося про реконструкцію гімназії з прибудовою будівель у Голосіївському районі Києва.

"У подальшому між КП та підрядною організацією були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що згідно із висновком будівельно-технічної експертизи різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, вказаних в звітних документах, становить майже 14 млн гривень.

За фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час реконструкції закладу освіти (ч. 2 ст.367 Кримінального кодексу України) комунальнику повідомили про підозру. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі слідство триває, правоохоронці аналізують дії інших громадян, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

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Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.