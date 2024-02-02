Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна спільно з партнерами у 2024 році досягне рішення стосовно використання заморожених російських активів.

Про це глава МЗС повідомив на пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі у Києві, передала кореспондентка Суспільного.

"Рішення буде ухвалено у 2024, я не маю в цьому сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій. Питання у тому, що рішення має свої складнощі й можливо буде ухвалюватися частинами. Спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, самого прибутку і з рештою самого активу", — зазначив Кулеба.

Однак, як підкреслив міністр, робота в цьому напрямку триває, "є перші результати й те, що це рішення буде у 2024 році — це факт".

Глава МЗС з гумором пояснив, що "в ідеалі ми б хотіли, аби всі заморожені російські активи були завантажені на заарештований в Канаді російський літак і прилетіли в Україну, де зможемо їх використовувати".

"А якщо без жартів, то сподіваюся, що Канада завершить усі судові та юридичні процедури, та цей літак стане важливим символом, важливим прецедентом, передачі не фінансового, а матеріального російського активу Україні", — додав дипломат.

Своєю чергою Жолі у цьому контексті наголосила, що Канада наразі ввела 2 800 санкцій проти Росії та громадян держави-агресора.

"Ми заморозили банківські рахунки, які стосуються компанії Абрамовича. Мета полягає в тому, аби виграти саме ті судові справи, що вже є в суді. Ми прагнемо це зробити, щоб санкційний режим працював", — пояснила очільника канадського зовнішньополітичного відомства.

29 січня посли Європейського союзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.