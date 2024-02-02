Волонтери із села Липівка Томашпільської громади сплели для захисників більш як 300 маскувальних сіток. “Мережити перемогу” почали з листопада 2023, розповіла Суспільному місцева жителька Тетяна Тіманова. Плетуть п’ять типів сіток: за схемами, які розробили власноруч, або ж за вже відомими.

Волонтерський центр облаштували у місцевому будинку культури. Збираються щодня з 12 до 16 години.

“Сітки 5 на 6, 3 на 8 і 5 на 8. Всякі ми плетемо, які нам замовляли, то ми всі намагаємося робити. Було і 10 людей, і 12, а в основному так 6-7 людей зараз плете. Ось зараз хакі робимо. Тут вплітаємо зелене, ще маленькі плямки з темного і чорного робимо”, — сказала Тетяна Тіманова.

Фото: Суспільне Вінниця

Маскувальні сітки жінки виготовляють зі “спандбону”. Ця тканина легка та вогнестійка, сказала Тіманова. Матеріал закуповують у рулонах. На смужки його розрізає Анатолій Пяст. Він розповів, що у цій волонтерській команді — єдиний чоловік.

“Така стрічка має десь до 200-х метрів, і я маю її на смужки нарізати, щоб дівчата потім мали, чим працювати й в’язати сітки для наших захисників. Довжина — 2 метри. Я вже знаю, скільки відмотувати треба. І потім розрізаю їх з двох сторін. Такі надрізи, щоб було легко їх зав'язувати”, — сказав Анатолій Пяст.

Фото: Суспільне Вінниця

Такими сітками наші оборонці на передовій маскують техніку, розповіла Людмила Мушинська. Вона дізналася про це від сина, який на війні. До цього волонтерського центру жінка доєдналася два місяці тому.

“Мені він одразу сказав, що треба і якнайбільше. Казав, що дуже легесенька, дуже зручна. Вона швидко висихає, якщо потрапляє під воду чи під дощ. Беремо смужечку, через одну, через дві клітинки — і так перетягуємо в різні сторони. Робимо це хаотично. І потім виходить тоді такий результат. Вони їм дуже потрібні”, — сказала Людмила Мушинська.

Фото: Суспільне Вінниця

Волонтери освоїли кілька методів плетіння маскувальних сіток, розповіла Тетяна Тіманова. Власну технологію винайшли, аби тканини вистачило на якомога більше сіток.

“Спочатку ми такі ґудзочки зав'язували й вони просто висіли. Потім білі плели, то там клітиночка в клітиночку, то більше тканини йшло. А цим швидке і легше. Ось тут ми на дві кліточки плетемо”, — сказала Тетяна Тіманова.

Фото: Суспільне Вінниця

Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення жительки села Липівки виготовили понад 300 маскувальних сіток. Зараз у роботі волонтерок дві таких — розміром 3 на 6 метрів. Разом із сітками оборонцям повезуть і шість безпілотників. Гроші на них наколядували, розповіла Лариса Марцінко.

Фото: Суспільне Вінниця

“Ми вирішили закупити дрони для 59 бригади ім. Якова Гандзюка з Вінниччини. Небайдужі липівчани назбирали нам 45 тисяч, і 65 ми ще наколядували. І за ці гроші нам вийшло 6 дронів. Вартість одного 17 тисяч десь”, — сказала Лариса Марцінко.