Чотири FPV дрони від учнів Мар’янівської школи, що на Вінниччині, відправили на Соледарський напрямок бійцям 10 гірсько-штурмової бригади. Понад 39 тисяч гривень кілька десятків школярів зібрали колядками та щедрівками у трьох селах громади, де нині мешкає менше пів тисячі жителів.

Фото: Суспільне Вінниця

У Мар’янівській школі навчаються 36 учнів, розповіла нам заступниця директора Лілія Петришина. Колядували та щедрували школярі під музичний супровід разом з директором будинку культури.

“Ми вдячні, що жителі села так щиро відгукнулися на нашу пропозицію. Діток приймали дуже гарно. Знаєте, бабусі навіть плакали, бо діти колядували не на цукерки собі. Вони такі маленькі, дрібненькі, але ходили по селі, втомилися. Думала, наступного дня не прийдуть, але з сусіднього села батьки везли дітей автівками, щоб ми цю справу довершили до кінця. Я рада, що ми зробили малесенький внесок у перемогу. Велике спасибі тим воїнам, що нас боронять”, — сказала Лілія Петришина.

Фото: Суспільне Вінниця

Волонтер Денис Романовський із 2014 року допомагає оборонцям на фронті. Суспільному розповів, що за ввесь цей час до нього вперше звернулися школярі із бажанням придбати дрони для ураження ворога. Тож за наколядовані гроші купили комплектуючі для чотирьох безпілотників. Разом із волонтерами Людмилою Радківською та Тарасом Присяжнюком привезли їх школярам.

“Освоїли ваші кошти, зробили чотири дрони FPV семидюймових. Буде летіти на вісім кілометрів. Зі звичайною денною камерою. Розрахований на півтора кілограма боєприпасів. Для них спеціально виготовили боєприпаси. Вони можуть вражати будь-яку техніку, в тому числі й важку броньовану. Відправимо ці дрони в 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Хлопці знають. Під їх замовлення це все робили, і вони ось передали бойовий прапор їхньої частини. Підрозділ зараз воює на Соледарському напрямку, біля Бахмута. На одній із найважчих ділянок фронту”, — сказав Денис Романовський.

Фото: Суспільне Вінниця

Волонтер Тарас Присяжнюк пояснив школярам, як використовуватимуть дрони на фронті та яку функцію вони виконуватимуть:

“Набивається вибухівка, вставляється така лінза. Далі закріплюється на затяжки до дрона, і вже несе туди, куди попередньо вичислили”.

Фото: Суспільне Вінниця

Школярам запропонували підписати дрони. З тим, що писати, діти практично не вагались: “За двох дядьків які загинули на війні"; "За зруйновані школи"; “За Україну”.

Фото: Суспільне Вінниця

Дев’ятикласник розповів, що на цих 4 FPV дрони учні мар’янівської школи наколядували та нащедрували за два дні.

“По селах Мар’янівка та Лисогірка. Також до нашого збору долучилися жителі села Володимирівка. Ми дуже раді, що внесли наш невеликий вклад у майбутню перемогу. Нашим захисникам велике спасибі”, — сказав Максим Пахолюк.

Фото: Суспільне Вінниця

“Всі разом ходили. Віддали всі гроші на дрони. Казали, що колядуємо на дрони. По 500-700, по тисячі — багато давали”, — розповів шестикласник Назар Цінський.

Фото: Суспільне Вінниця

Колядувала і п’ятикласниця Діана Войцещук. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ її батько боронив Україну. Через поранення — комісований.

“Щоб скоріше перемога настала і всі повернулися додому. Багато наших односельців нині боронять Україну. Щоб швидше вони повернулися додому — зібрали гроші”, — сказала Діана Войцещук.

Фото: Суспільне Вінниця

На фронті, на Східному напрямку тато другокласника Богдана Василюка.

“Я свого тата не бачив рік. Я дуже за ним скучаю. І дуже його люблю”, — сказав Богдан Василюк.