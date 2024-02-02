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У Фінляндії тривають профспілкові протести, рух транспорту майже паралізований
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У Фінляндії тривають профспілкові протести, рух транспорту майже паралізований

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У Фінляндії тривають профспілкові протести, рух транспорту майже паралізований
Робітники протестують, оскільки фінські профспілки оголосили страйк, Гельсінкі, Фінляндія, 1 лютого 2024 року. Фото: Alessandro Rampazzo/Anadolu via Getty Images

У Фінляндії через страйк профспілок проти реформ ринку праці практично повністю паралізований рух громадського транспорту. Страйкують працівники трамваїв, поїздів, автобусів, поромів, портів, аеропортів та авіакомпаній. Також тривають страйки в клінінгових компаніях, на заводах, шахтах і нафтопереробних заводах, в будівельних компаніях і поштовій службі.

Про це пишуть Euronews.

Страйк був оголошений на знак протесту проти планів уряду реформувати трудове законодавство, що, на думку профспілок, призведе до скорочення доходів найбідніших верств населення Фінляндії. Профспілки незадоволені пенсійною реформою, а також скороченням страхових внесків, лікарняних виплат і допомоги з безробіття.

За даними видання, у четвер, 1 лютого, приблизно 300 000 робітників взяли участь у страйках. 10 000 людей взяли участь у мітингу в столиці Гельсінкі, щоб засудити дії уряду, які, за словами профспілок, означають зниження заробітної плати і погіршення умов праці.

Уряд стверджує, що їхні радикальні реформи необхідні для того, щоб зробити фінську економіку більш конкурентоспроможною.

Депутат парламенту від правої Національної коаліційної партії Атте Калева заявив, що уряд "не відступить" від проведення реформ.

"Економіка Фінляндії не зростала з 2008 року, на відміну від таких країн, як Швеція, Данія, Німеччина тощо. У цих країнах необхідні структурні реформи у сфері праці були проведені ще 15-20 років тому, але не у нас", — заявив він.

За його словами, у Фінляндії потрібно збалансувати економіку.

“Це неможливо зробити за один термін, але напрямок має змінитися вже зараз. Процвітання більше не може підтримуватися за рахунок боргів. В принципі, кожен працездатний і здатний працювати повинен працювати", — сказав Калева.

Водночас депутатка від соціал-демократів Піа Хілтунен каже, що заходи уряду "не створюють стабільності та віри в повсякденне життя людей". За її словами, вона стурбована ослабленням трудового життя під впливом уряду, наслідки якого в першу чергу торкнуться молодих людей.

"Послаблення уряду помітно в повсякденному житті людей, наприклад, у відсутності оплати першого дня лікарняного, послабленні страхування на випадок безробіття, прив'язаного до заробітку, і припиненні підтримки освіти для дорослих. Люди справедливо турбуються про свої засоби до існування та функціонування повсякденного життя, яке важливо відстоювати в цій ситуації", — сказала Хілтунен.

1 та 2 лютого у Фінляндії тривають страйки проти урядових реформ у сфері трудового життя та скорочень соціального забезпечення відбудуться. Страйки торкнуться повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії можуть зупинити виробництво боєприпасів для України через страйки робітників оборонної промисловості.

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