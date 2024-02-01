У Фінляндії тривають масові страйки профспілок, які протестують проти планів уряду щодо перегляду законодавства про ринок праці. Прем’єр-міністр Петтері Орпо назвав акції "надмірними та необґрунтованими".

Про це повідомляє Yle.

Глава уряду нагадав, що профспілковий рух завжди мав можливість брати участь у підготовці законів. За його словами, наприклад, закон про мораторій на страйки не погіршує життя найманого працівника.

"Зараз ми реформуємо структури ринку праці", – сказав Орпо і назвав масштаби страйків необґрунтованими. — Нагадую, що SAK (Центральне об'єднання профспілок Фінляндії) саме залишило переговори щодо фінської моделі оплати праці".

За словами Орпо, реформи слід провести вже давно.

"Я вірю, що після цих днів страйків ми повернемось до порядку переговорів, який визначив уряд, і просуватимемо ці питання далі", — сказав він.

Міністр праці Фінляндії Арто Сатонен також заявив, що уряд не відступить від впровадження реформ, але пообіцяв підтримувати відкритий діалог із профспілковим рухом.

"Я розумію, що окремі моменти можуть видатися складними. Але можна також сказати, що альтернативи економічним та трудовим реформам немає", – наголосив міністр.

1 та 2 лютого у Фінляндії тривають страйки проти урядових реформ у сфері трудового життя та скорочень соціального забезпечення відбудуться. Страйки торкнуться повітряного руху, продуктових магазинів, готелів і ресторанів, пошти, банків, транспорту, а також промисловості.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії можуть зупинити виробництво боєприпасів для України через страйки робітників оборонної промисловості.