У місті Надвірна, що на Івано-Франківщині, під час пожежі у помешканні загинув 48-річний військовослужбовець, учасник АТО/ООС Іван Боднар.

Загибель бійця Суспільному підтвердив голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович.

Пожежа, у якій загинув військовий, сталася в Надвірній 31 січня 2024 року. Під час гасіння вогню у будинку рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка.

У коментарі Суспільному керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків повідомив: інформація про загиблого військового до поліцейських надійшла увечері 31 січня від диспетчера Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Попередня причина займання — коротке замикання електропроводки. За фактом загибелі поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою "нещасний випадок", — говорить Андрій Яцків.

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