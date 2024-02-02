У Києві правоохоронці викрили посадовця, який мав облаштувати укриття у навчальних закладах генераторами. Його звинувачують у розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Києва.

Слідство встановило, що начальник управління освіти однієї з районних державних адміністрацій столиці уклав договір із приватним підприємством. Йшлося про закупівлю 15 бензинових генераторів. Вони призначалися для облаштування найпростіших укриттів в освітніх закладах.

"За вказівкою підозрюваного на особовий рахунок фірми-продавця було перераховано 1 425 000 гривень, що на 350 тисяч більше ніж реальна ринкова вартість техніки. Вказану різницю вартості було встановлено за результатами проведення судової товарознавчої експертизи", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці завершили розслідування та скерували звинувачення до суду. За ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про випадки зловживання службовим становищем та розтрату бюджетних коштів у Києві та області

Суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської райдержадміністрації. Правоохоронці підозрюють посадовця у розтраті 800 тисяч гривень бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття.

На Київщині судитимуть посадовця відділу освіти однієї з міськрад та керівника будівельної фірми за розтрату бюджетних коштів на облаштуванні укриття. За даними правоохоронців, під час ремонту сховища в дитсадку привласнили понад 80 тис. грн.

Бучанська окружна прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно незаконного привласнення майже півмільйона гривень бюджетних коштів Коцюбинської селищної ради. Звинувачують підрядницю, яка мала зробити ремонт прибудинкової території.

Бориспільська прокуратура звинувачує директора товариства з обмеженою відповідальністю. Його підозрюють у привласненні понад 4 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту пологового будинку.

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора підрядної організації, якого підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капітального ремонту футбольного поля.

Також правоохоронці викрили столичних посадовців на розкраданні грошей під час ремонту асфальтобетонного покриття у Солом'янському районі. У бюджеті недорахувалися майже 5 млн грн.