Вінницькі правоохоронці оголосили підозру російському акторові Дмитру Пєвцову. Чоловік публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

Співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури зібрали докази, що росіянин закликав до війни та до захоплення державної влади й всієї території України. Про це повідомили на Facebook-сторінці організації.

Дмитро Пєвцов — депутат Держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ. За даними слідства, актор неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна.

Також, беручи участь в ефірах центральних телеканалів РФ, закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Зокрема, в одному з інтерв’ю він розповідав, що особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Пєвцов виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки Пєвцов перебуває на території Росії, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти української держави.

У березні 2022 Дмитра Пєвцова внесли до санкційного списку Міністерства культури та інформаційної політики разом із 46 російськими діячами, які публічно заявили про підтримку воєнних злочинів Путіна в Україні.