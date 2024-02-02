НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Корупція суттєво підриває ефективність армії РФ — британська розвідка
РОСІЯАРМІЯКОРУПЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійна

Корупція суттєво підриває ефективність армії РФ — британська розвідка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Корупція суттєво підриває ефективність армії РФ — британська розвідка
Ілюстративне фото військовослужбовців на плацу. Фото: Getty Images

Корупція вже давно є проблемою в збройних силах РФ. Вона суттєво підриває ефективність російської армії. При цьому існує лише віддалений шанс, що росіянам вдасться досягти значного прогресу у зниженні рівня корупції.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Зазначається, що після аналізу понад тисячі випадків військового хабарництва незалежна російська газета "Верстка" 30 січня 2024 року опублікувала статтю про корупцію в російській армії. Дослідження виявило схеми корупції та систему хабарів, які використовують російські військовослужбовці та їхні командири.

“Хабарі давали або вимагали за різні послуги, такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень проти солдатів, які користуються смартфонами або перебувають у стані алкогольного сп'яніння”, — йдеться у звіті британських розвідників.

Після лютого 2022 року набір "послуг" розширився. Туди, зокрема, додалися довідки про поранення, нагороди за участь в "Спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.

Наголошується, що ця діяльність може бути дуже прибутковою для корумпованих офіцерів.

"Верстка" опублікувала розцінки на ці "послуги": від 40 000 рублів за уникнення відправки на передову до 1 мільйона рублів за довідку про поранення.

“Корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах. Журналіст Дмитро Холодов розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві бомбою в портфелі в жовтні 1994 року. Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалений шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції”, — відзначили у британській розвідці.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Британія
Британські парламентарі закликали Кемерона визнати РФ спонсором тероризму
Ненсі Фезер Німеччина МВС
МВС Німеччини стежить за депутатами Бундестагу, аби не допустити "руки Москви"
Намагалися зґвалтувати, погрожуючи розстріляти дітей: у Чернігові судять двох російських військовослужбовців
Намагалися зґвалтувати, погрожуючи розстріляти дітей: у Чернігові судять двох російських військовослужбовців
Прапор Нікарагуа перед будівлею ООН, Нікарагуа, 31 серпня 2018 року
Приїзд російської делегації з окупованого Криму до Нікарагуа: МЗС України передало офіційну ноту протесту
На початок