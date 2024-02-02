Корупція суттєво підриває ефективність армії РФ — британська розвідка

Корупція вже давно є проблемою в збройних силах РФ. Вона суттєво підриває ефективність російської армії. При цьому існує лише віддалений шанс, що росіянам вдасться досягти значного прогресу у зниженні рівня корупції.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

Зазначається, що після аналізу понад тисячі випадків військового хабарництва незалежна російська газета "Верстка" 30 січня 2024 року опублікувала статтю про корупцію в російській армії. Дослідження виявило схеми корупції та систему хабарів, які використовують російські військовослужбовці та їхні командири.

“Хабарі давали або вимагали за різні послуги, такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійські права, уникнення дисциплінарних стягнень проти солдатів, які користуються смартфонами або перебувають у стані алкогольного сп'яніння”, — йдеться у звіті британських розвідників.

Після лютого 2022 року набір "послуг" розширився. Туди, зокрема, додалися довідки про поранення, нагороди за участь в "Спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.

Наголошується, що ця діяльність може бути дуже прибутковою для корумпованих офіцерів.

"Верстка" опублікувала розцінки на ці "послуги": від 40 000 рублів за уникнення відправки на передову до 1 мільйона рублів за довідку про поранення.

“Корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах. Журналіст Дмитро Холодов розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві бомбою в портфелі в жовтні 1994 року. Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалений шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції”, — відзначили у британській розвідці.