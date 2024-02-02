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Організувала "референдум у 2014", а зараз впроваджує освітні стандарти РФ: жительку Луганщини засудили до трьох років
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Організувала "референдум у 2014", а зараз впроваджує освітні стандарти РФ: жительку Луганщини засудили до трьох років

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Організувала &quot;референдум у 2014&quot;, а зараз впроваджує освітні стандарти РФ: жительку Луганщини засудили до трьох років
Стела Станиці Луганської. Фото: Суспільне Донбас

Суд заочно засудив до трьох років за ґратами жительку Луганщини, яка при окупаційній владі очолила одну зі шкіл у Станиці Луганській та впроваджує російські стандарти освіти.

Про це Суспільному Донбас у коментарі повідомила речниця ГУ Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

"Вона веде російську пропаганду серед школярів і активно співпрацює з чиновниками країни-агресора, представниками правлячої в РФ політсили "Единая Россия" та бере участь у медійних акціях окупантів", — розказала речниця.

Також Галина прищепа додала, що у 2018 році засуджена вже була засуджена за організацію псевдореферендуму у 2014 році. Тоді вона отримала умовне покарання у п'ять років.

Організовувала "референдум у 2014", а зараз впроваджує освітні стандарти РФ на окупованій Луганщині
Засуджена жителька Луганщини за колабораціонізм. Фото: ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

"Оскільки зловмисниця переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, її оголошено у розшук. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати її фактичного затримання", — додала речниця СБУ.

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