У місті на Рівненщині виділили п'ять мільйонів гривень на дрони для військових

На дрони для ЗСУ Дубенська міськрада на Рівненщині виділила п'ять мільйонів гривень. Це зробили в рамках спеціально затвердженої програми. Тендер на закупівлю БПЛА планують оголосити орієнтовно через місяць.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міської ради.

Депутати Дубенської міськради 1 лютого виділили п'ять мільйонів гривень на забезпечення безпілотними літальними апаратами підрозділів сил спротиву. Це зробили в рамках програми, яку затвердили на позачерговій сесії 19 січня.

Фото: Дубенська міська рада

Підготовкою цієї програми займався заступник міського голови Дубна Михайло Метелюк. Суспільному він пояснив, що з різних військових частин в міськраду надходили листи з проханням про передачу для їхніх частин безпілотних літальних апаратів:

"Якщо все добре складеться, то тендер на закупівлю безпілотних літальних апаратів оголосять через місяць. Попередньо, більшість депутатів схиляються до тієї думки, щоб після закупівлі дрони передати в бойові частини, які знаходяться "на нулі", — додав Михайло Метелюк.

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