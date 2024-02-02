"Укрпошта" випустила нову марку про поштарів під час війни

"Укрпошта" святкує 30-річчя компанії та презентувала поштовий набір "Героїчні професії війни". Одна з марок присвячена поштовикам.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко.

Перша марка із цієї серії була присвячена залізничникам. Друга — поштовикам. Гендиректор компанії каже, що випуск обов'язково продовжуватимуть далі.

"Нам 30 років. Не кожен день "Укрпошта" сама собі випускає марку, адже ми завжди поруч", — зазначив Ігор Смілянський.

Фото: Дар'я Григоренко/Суспільне

Марія Сусловська — територіальний менеджер на Харківщині. Пригадує, коли вперше приїхали до Ізюму, то багато місцевих хотіли відправити посилку. Також пенсіонери переживали, чи не втратили вони свої виплати.

"Наразі відновлюємо постраждалі відділення, які були під окупацією: повністю Куп'янський район, Вовчанськ, Ізюм", — розповіла жінка.

Фото: Дар'я Григоренко/Суспільне

Обидві поштові блоки цієї серії розробив Віктор Грудаков. Як і в першому випуску, одне зображення ділиться на дві марки.

Художник надихався почутими спогадами поштарів. Він спробував зафіксувати історію одразу після того, як ЗСУ звільнили територію та довкруги почали збиратися люди.

"Туди прийшла Україна разом з "Укрпоштою". Це такий момент єднання", — пояснює автор випуску.