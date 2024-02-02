У зв'язку з ускладненням епідситуації впродовж 5-9 лютого школи Ужгорода будуть закритими на карантин, а школи Берегівської територіальної громади переведуть на дистанційну форму навчання.

Відповідне рішення ухвалили 2-го лютого на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді.

Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять. Проте дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

"Наразі фіксується різке ускладнення епідситуації із захворюваністю ГРВІ та грип в Ужгороді — протягом тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань. Порівняно із минулим тижнем це більше на 69,5%, також відмічають циркуляцію COVID-19 та грипу типу А і В", — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, хворих дітей — 55,5% серед усіх, хто захворів. Захворюваність дітей шкільного віку зросла у 2,3 раза. Також на 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медичні заклади міста, 85% із них — діти.

Таким чином епідемічна ситуація в Ужгороді на 5 тижні класифікується як епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1%, зазначили у міськраді.

Також, у зв’язку з ростом захворюваності на ГРВІ, всі школи Берегівської територіальної громади впродовж 5-9 лютого переведуть на дистанційну форму навчання. Про це повідомив мер міста Берегова Золтан Бабяк на своїй сторінці у Facebook.

Дошкільні заклади громади залишаються функціонувати у звичайному режимі, однак буде посилено контроль за дітьми, яких приводять у заклад освіти: дітей з ознаками ГРВІ допускати до занять не будуть, додав Бабяк.

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